Глава Мининформации оценил степень свободы слова в Казахстане
«Вас же никто по рукам не бьет», — Абаев о свободе слова в Казахстане
PRIMEMINISTER.KZ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

По мнению министра информации и коммуникаций Даурена Абаева, свободу слова в Казахстане можно оценить на 7-8 баллов по десятибалльной шкале. Как заявил он во вторник журналистам в кулуарах заседания правительства, одним из показателей свободы является то, что представителей СМИ «никто по рукам не бьет».

«По 10-балльной шкале - 7-8 баллов», - оценил Абаев свободу слова в стране.

Он выразил уверенность, что казахстанская пресса свободна.

«Показателем того, что наша пресса свободна, я считаю, что, несмотря на то, что мне сейчас надо идти, вы задаете вопрос. Это один из показателей вашей свободы, то есть, вас же никто по рукам не бьет. Я спокойно стою перед вами отвечаю на ваш вопрос. Еще раз говорю, внутреннее мое восприятие индекса свободы слова — 7-8 баллов. Я уверен, что нам есть к чему стремиться», - подчеркнул министр и, улыбнувшись, добавил, что оценку эту считает объективной.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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