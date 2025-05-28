Платную тонировку автомобилей предлагают внедрить депутаты

Депутат мажилиса от фракции партии Respublica Олжас Куспеков предлагает правительству рассмотреть возможность легализовать платную тонировку автомобилей. По его подсчетам, при стоимости такой услуги в 50 МРП, потенциально это может принести бюджету более 50 млрд тенге в год.

«Просим правительство поручить уполномоченным органам разработать механизм легализации платной тонировки передних боковых стекол автомобилей, при условии светопропускания не менее 70%, с оформлением разрешений и поступлением соответствующих сборов в бюджет», - сказал Куспеков, обращаясь в среду с депутатским запросом к заместителю премьер-министра Серик Жумангарину.

Он также считает, что правительству необходимо создать специальный целевой фонд развития инфраструктуры, куда будут аккумулироваться поступления от платной тонировки, а также рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов на выдачу разрешений в зависимости от категории транспортного средства - эконом, бизнес и премиум.

Куспеков напомнил, что например от продажи VIP-номеров для автомобилей в 2024 году бюджет получил 15,8 млрд тенге, что говорит об «успешном опыте и эффективности подобных решений». Он привел данные бюро национальной статистики, согласно которым на 1 мая 2025 года в стране зарегистрировано 6 млн. 176 тыс. транспортных средств, из которых 86,5% — легковые.

«Даже при охвате 5% автопарка и средней стоимости разрешения 50 МРП, объем потенциальных поступлений в бюджет может превысить 50 млрд. тенге в год», - считает депутат.

В итоге, по его мнению, данные средства могут быть использованы на восстановление и развитие инфраструктуры - ремонте и содержании автомобильных дорог.