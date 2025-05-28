По их подсчетам, потенциально это может принести 50 млрд тенге в год
Платную тонировку автомобилей предлагают внедрить депутаты
Фото Светланы Ромашкиной

Тамара Вааль, Астана, Власть

Депутат мажилиса от фракции партии Respublica Олжас Куспеков предлагает правительству рассмотреть возможность легализовать платную тонировку автомобилей. По его подсчетам, при стоимости такой услуги в 50 МРП, потенциально это может принести бюджету более 50 млрд тенге в год.

«Просим правительство поручить уполномоченным органам разработать механизм легализации платной тонировки передних боковых стекол автомобилей, при условии светопропускания не менее 70%, с оформлением разрешений и поступлением соответствующих сборов в бюджет», - сказал Куспеков, обращаясь в среду с депутатским запросом к заместителю премьер-министра Серик Жумангарину.

Он также считает, что правительству необходимо создать специальный целевой фонд развития инфраструктуры, куда будут аккумулироваться поступления от платной тонировки, а также рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов на выдачу разрешений в зависимости от категории транспортного средства - эконом, бизнес и премиум.

Куспеков напомнил, что например от продажи VIP-номеров для автомобилей в 2024 году бюджет получил 15,8 млрд тенге, что говорит об «успешном опыте и эффективности подобных решений». Он привел данные бюро национальной статистики, согласно которым на 1 мая 2025 года в стране зарегистрировано 6 млн. 176 тыс. транспортных средств, из которых 86,5% — легковые.

«Даже при охвате 5% автопарка и средней стоимости разрешения 50 МРП, объем потенциальных поступлений в бюджет может превысить 50 млрд. тенге в год», - считает депутат.

В итоге, по его мнению, данные средства могут быть использованы на восстановление и развитие инфраструктуры - ремонте и содержании автомобильных дорог.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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