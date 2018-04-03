Риск обострения паводковой ситуации ожидается в шести регионах Казахстана

На сегодняшний день в результате паводков затоплены 1600 домов в 58 населенных пунктах страны. В воде по-прежнему остаются 316 домов и 185 дворовых территорий, рассказал во вторник в ходе заседания правительства министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. Он также сообщил, что риск обострения паводковой ситуации МВД ожидает в шести регионах страны.

«Всего в республике талыми и дождевыми водами подтоплено 1600 жилых домов в 58 населенных пунктах, эвакуировано свыше 3800 человек. Причинами подтопления послужило резкое потепление и выпадение обильных осадков в виде дождя и снега в три раза выше нормы. Принятыми мерами свыше 1200 домов освобождены от воды, вернулись к месту проживания свыше 2800 человек. Наиболее сложная обстановка отмечается в ВКО, где остаются подтопленными 316 домов и 185 дворовых территорий», - сообщил Касымов.

Он напомнил, что в связи со сложившейся паводковой обстановкой объявлены ЧС местного масштаба в городах Семей, Аягозском, Шемонаиховском, Зырьяновском районах. На проведение аварийно-спасательных и неотложных работ задействованы силы и средства в количестве 494 человек, 112 единиц техники, 109 мотопомп и 12 плавсредств.

«В настоящее время в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях риск обострения паводковой обстановки сохраняется», - подчеркнул министр.

Кроме того, предупредил он, в этих регионах, в связи с погодными условиями, объявлены штормовые предупреждения.

«Местным исполнительным органам необходимо быть готовыми к оперативному реагированию на любые изменения ситуации», — заявил Касымов.