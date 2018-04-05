До конца апреля акимат представит мастер-план по развитию Астаны

До конца месяца акимат Астаны подведет итоги международного конкурса и представит на рассмотрение президента страны Нурсултана Назарбаева пять вариантов мастер-плана развития города до двух миллионов человек. Общественности они будут представлены в мае, сообщил в четверг в ходе совещания по дальнейшему развитию Астаны аким города Асет Исекешев.

«До 30 апреля по итогам международного конкурса мы получим и представим вам на рассмотрение 5 вариантов мастер-плана развития города до 2 млн. человек. В конкурсе участвуют крупнейшие консорциумы из Великобритании, Канады, Сингапура и России», - пообещал президенту Исекешев.

Он также рассказал о жилищном строительстве.

«В 2017 году в Астане построены рекордные 2 млн. 360 тыс. кв. метров жилья, это 25% от республиканского объема. По строительству жилья в следующие годы мы детально доложили вам в здании Генплана. Определены 4 зоны перспективной застройки и программа реновации старой части города по принципам компактности, полицентричности и шаговой доступности. Здесь возможно строительство более 17 млн. кв. м жилья. Как вы поручили в Генплане, мы отработаем с правительством пятилетнюю программу развития города с опережающим строительством физической и социальной инфраструктуры, с учетом этапности и определением финансирования», - заверил аким.