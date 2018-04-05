Судебные слушания о блокировке сайта Ratel.kz перенесены на 10 апреля. Изначально они должны были пройти в четверг, 5 апреля, но вместо этого прошла беседа с представителями Медеуского районного суда, прокуратуры и министерства информации и коммуникаций, заявил журналист Вадим Борейко.

«Это была беседа с судьёй. На ней был наш адвокат, представитель прокуратуры и представитель министерства информации и коммуникаций как третья сторона. Так же было заявлено министерство аэрокосмической промышленности, но его представитель не пришёл. Сторона ответчика заявила ходатайство о смене подсудности. Ratel.kz хотел перенести слушания в специальный межрайонный экономический суд. Но судья настояла, чтобы Марат Асипов участвовал в процессе как физическое лицо. Это была беседа. Следующий этап – подготовка. Всё состоится 10 апреля в 16.30, здесь же», - рассказал он по итогам окончания беседы.

По словам Борейко, помимо него никто из редакции не смог приехать на слушания по гражданскому иску о блокировке, поскольку главный редактор Марат Асипов, заместитель главного редактора Сапа Мекебаев и обозреватель Анна Калашникова вчера и сегодня были на допросе по уголовному делу о клевете в отношении предпринимателя Зейнуллы Какимжанова.

«В настоящее время они работают с юристами и поэтому сегодня не появились. Насколько я знаю, редакция утверждает, что прокуратура несколько неправильно трактовала требования законодательства о СМИ, поскольку она сначала должна была вынести предписание об устранении нарушений. И только если нарушения не были бы устранены, сайт можно было закрывать. Сайт же был закрыт дважды – по требованию комитета по информационной безопасности министерства аэрокосмической промышленности и затем по заявлению Медеуского суда. Причём редакция не была о поставлена об этом в известность», - пояснил Борейко.

30 марта Медеуский районный суд вынес решение о блокировке сайта после рассмотрения иска районного прокурора к главному редактору Ratel.kz Марату Асипову. Вскоре редакция ресурса заявила, что суть искового заявления остаётся для неё неизвестной. Ресурс был недоступен с 19 марта из-за того, что данные о его регистрации не соответствовали действительности – сайт был зарегистрирован на имя покойного журналиста Геннадия Бендицкого. По этой причине журналисты решили зарегистрировать другое доменное имя, которое также было заблокировано. Первые слушания по иску прокурора к главному редактору Ratel.kz были назначены на 5 апреля.