Объект из Астаны попал в лонг-лист премии АРХИWOOD

Летом 2017 года на бульваре Нуржол появился необычный объект «Шошала», сделанный из палет — деревянных поддонов. В нем проводились мероприятия фестиваля Астана-АртФест. Строение уже разобрали, но оно не осталось незамеченным профессиональными архитекторами — теперь оно претендует на премию АРХИWOOD.

Строение из 2 тысяч палет было собрано за 10 дней летом 2017 года на бульваре Нуржол. Идея родилась в архитектурной мастерской Тотана Кузембаева, который живет в России, но родом из Казахстана. Реализовывали замысел Олжас Кузембаев, Виктор Пузин, Адиль Ажиев, Карим Тохтабакиев, Сергей Шошин, Асия Нурдубаева.

«Reduce Reuse Recycle — Сокращай, используй повторно, перерабатывай. Простые принципы, не требующие вложения средств, но зависящие от стойкой веры в единство человека и его среды обитания, — приводятся слова Тотана Кузенбаева на сайте АРХИWOOD. — Моего сына в садике учат сортировать отходы и сдавать батарейки на переработку. Меня в садике этому не учили. Просто тогда у меня не было батареек. Сейчас у меня много батареек. Меня учат сдавать их на переработку мои дети. Когда встал вопрос об идее павильона для фестиваля Астана-АртФест 2017, не вызывало сомнений, что чистая среда — главнейшая для нас тема. Форма традиционного чулана «шошала» воплощает культуру кочевников с их бережным отношением к родной степи. Мы предлагаем рассмотреть их минималистичный быт как идеальную жизнь с осознанным потреблением. Деревянные поддоны как свободно-конвертируемая валюта легко покупаются и так же легко продаются. Выполненный наивно, как детский конструктор Keva Planks, деревянный павильон построен большими детьми, передающими послание от детей маленьких: Reduce Reuse Recycle. Без энергоёмких производств и вредных отходов мы создали уютное убежище от жары в центре молодой и современной Астаны, которой пока не хватает тенистых деревьев».

После завершения фестиваля сооружение разобрали. Теперь же оно попало в лонг-лист премии АРХИWOOD в номинации «Малый объект».

АРХИWOOD – ежегодная российская премия за лучшее архитектурное сооружение из дерева. Задача премии — пропаганда современной архитектуры – рациональной, экономичной, экологичной и остроумной. Итоги премии станут известны в мае, когда жюри выберет из шорт-листа победителей. Параллельно на сайте проходит «народное голосование». В номинации «Малый объект» представлено 11 объектов.