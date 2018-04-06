​Тенге торгуется по 319,7 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в пятницу составил 319,68, показав рост на 0,01 тенге относительно результатов утренней сессии в четверг.

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $27,35 млн., показав снижение на $26,65 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:40 по времени Астаны июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $67,87 за баррель. Как писал Reuters, котировки снижались на утренних торгах в среду, однако к вечеру сократили потери благодаря информации об уменьшении недельных запасов сырья в США.

Как показали данные Американского института нефти (API), запасы нефти в США снизились на 3,3 млн. баррелей до 427,3 млн. за неделю к 30 марта, хотя аналитики предсказывали прирост на 246 тыс. баррелей.

Ослабление рынка также сдерживает перспектива продолжительного сотрудничества России и ОПЕК. Россия предварительно обсудила долгосрочный формат сотрудничества со странами-членами ОПЕК и допускает создание новой организации для взаимодействия с нефтеэкспортным картелем, заявил журналистам во вторник министр энергетики России Александр Новак.