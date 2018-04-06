Снег и гололед ожидается на севере республики в выходные

Над северными районами Казахстана расположился очередной циклон, который будет оказывать влияние на погоду во всех областях республики. В предстоящие трое суток в северных областях с арктическими холодным фронтом ожидается мокрый снег, ночью - туман и гололед, сообщает Казгидромет.

«В южной половине республики предполагаются дожди, местами сильные, гроза, сильный порывистый ветер. Ожидается и колебание температуры воздуха: с осадками резкое её понижение, а при прояснении быстрое повышение», - также говорится в сообщении.

Ранее Казгидромет распространил штормовое предупреждение, согласно которому 7-8 апреля на реках Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей ожидается интенсивное снеготаяние, что в свою очередь создаст угрозу формирования талого стока, подъема уровней и выход воды на пойменные участки рек.

7-8 апреля на реках Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областей ожидается формирование местного и склонового стока, образование заторов, подъемы уровней воды, разливы и подтопления.