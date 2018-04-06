C начала года в Казахстане зарегистрировано почти 260 тыс. машин - АКАБ

По итогам первого квартала 2018 года органами внутренних дел поставлено на учет 259 810 транспортных средств - на 18,4% больше, чем за три месяца 2017 года. Это абсолютный рекорд последних трёх лет, сообщает Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ).

«В 2018 году прослеживается рост количества первично регистрируемых транспортных средств, по итогам трех месяцев в Казахстане на учет поставлено 16 649 ед. всех типов техники, на 5 234 авто больше чем за аналогичный период прошлого года», - говорится в распространенном сообщении.

На вторичную регистрацию в первом квартале пришлось 243 161 автомобиль (93,6% от общего числа регистраций). Почти 65% от общего числа регистраций - автомобили до 2008 года выпуска (169 349 единиц).

«По итогам первого квартала лидером по количеству регистраций остается Toyota – 40 852 единиц. На второй позиции Lada (ВАЗ) – 35 032 автомобиль. Тройку замыкает Mercedes-Benz (Daimler): немецкие автомобили в основном старше 10 лет – 19 915 регистраций. Автомобили Volkswagen с небольшим отставанием – 19 108 авто. На пятой позиции Audi всех годов выпуска –14 806 регистраций», - также отмечается в пресс-релизе.

