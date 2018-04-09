Мир за ночь. 8-9 апреля 2018 года

Скандал и созыв экстренного заседания в СБ ООН из-за химической атаки в Сирии, ожидания двукратного роста благосостояния 1% самых богатых людей мира к 2030 году, готовность Северной Кореи к ядерному разоружению и вероятная победа евроскептика Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии.

Девять стран, включая Францию, США и Великобританию, потребовали немедленно созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с предполагаемой химической атакой в Сирии, сообщает BBC. Встреча предварительно назначена на 19:00 в понедельник, однако ее время официально еще не подтверждено. Ранее Великобритания потребовала проведения срочного расследования произошедшего 7 апреля в Восточной Гуте.

«Союз медицинских организаций», который работает с больницами в Восточной Гуте, сообщил BBC, что врачи подтвердили 70 смертей после химической атаки в Думе – одном из населённых пунктов этого района. Базирующееся в США Сирийско-американское медицинское общество сообщило, что погибли по меньшей мере 48 человек. У всех были симптомы, указывавшие на применение химических отравляющих веществ. Более 500 человек были доставлены в медицинские центры с такими симптомами, сообщает организация, ссылаясь на службы скорой помощи в Думе.

Проверить независимым способом, что произошло, и сколько было погибших, пока невозможно. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на президента России Владимира Путина и иранские власти за то, что они поддерживают президента Сирии Башара Асада, обвиняемого в химической атаке на жителей сирийского города Дума. Сирия и Россия отвергают обвинения в свой адрес и отрицают то, что такая химическая атака была проведена сирийскими войсками.

Как пишет британская газета Guardian со ссылкой на исследование, подготовленное библиотекой Палаты общин Парламента Великобритании, к 2030 году в руках 1% самых богатых жителей земли может находиться 64% всех мировых богатств. С 2008 года состояние богатейших жителей земли увеличивается в среднем на 6% в год, в то время как состояние остального населения растет значительно медленнее — лишь на 3% в год. Тем самым богатство верхнего 1% вырастет с нынешних $140 трлн до $305 трлн в 2030 году, пишет Коммерсант.

Согласно недавнему опросу исследовательской компании Opinium Research, британцы видят в этом серьезную проблему — 34% сказали, что в 2030 году наибольшим влиянием будут обладать именно супербогатые люди, в то время как правительства назвали лишь 28% опрошенных. 41% опрошенных считает, что увеличение влияния богатых приведет к росту коррупции, еще 28% полагают, что они будут использовать это влияние для несправедливого воздействия на государственную политику.

Власти КНДР сообщили США, что северокорейский лидер Ким Чен Ын готов обсуждать условия ядерного разоружения на Корейском полуострове, пишет Коммерсант. Когда и в какой форме Пхеньян доставил такое сообщение, не уточняется. Источник Wall Street Journal отмечает, что главы двух государств поддерживают контакт. Ранее глава МИД Южной Кореи заявляла, что Ким Чен Ын «дал слово» соблюдать соглашение по денуклеаризации Корейского полуострова.

Как стало известно в начале марта, Ким Чен Ын передал Дональду Трампу через южнокорейских представителей предложение о встрече. Американский президент согласился. Ожидается, что встреча может пройти в мае. Сначала сообщалось, что первая встреча Трампа с Ким Чен Ыном может пройти в Стокгольме. Однако позже CNN узнал, что северокорейцы настаивают на встрече в Пхеньяне, а в качестве альтернативы рассматривается столица Монголии Улан-Батор.

В воскресенье в Венгрии завершилось голосование на парламентских выборах, победа, на которых, судя по всему, достанется Виктору Орбану и его правой партии «Фидес». Согласно предварительным подсчётам голосов, «Фидес» намного опережает националистическую правую партию «Йоббик» и левоцентристских социалистов. Правящая партия «Фидес» получила 69,1% голосов. Явка на этих выборах на 20.00 по времени Астаны составила 63%, сообщает BBC.

Если победа партии Орбана будет официально подтверждена, это будет его третий подряд срок на посту премьер-министра. Однако сокращенное большинство в парламенте ослабит позиции Орбана на переговорах с его европейскими партнерами. Для квалифицированного большинства партии «Фидес» необходимы две трети из 199 мест в парламенте.

Виктор Орбан отказался вести публичные дебаты со своими соперниками в ходе предвыборной кампании, а также общаться с независимыми СМИ. Вместо этого он в основном выступал на митингах своих сторонников. В этих выступлениях основное внимание уделялось главной цели - прекращению иммиграции.

Под руководством Орбана в 2015 году Венгрия построила забор вдоль своих границ с Сербией и Хорватией, чтобы предотвратить наплыв в страну нелегальных мигрантов. Из-за своих антииммиграционных мер и жесткой риторики Орбан не раз вступал в конфликт с Европейским союзом.