Только три объекта из проверенных 75 торговых центров соответствуют нормам пожарной безопасности – КЧС

На сегодняшний день комитет по чрезвычайным ситуациям проводит проверку в 308 торговых объектах по всей республике. Как сообщил в понедельник в ходе брифинга председатель комитета по ЧС МВД Владимир Беккер, проверки завершены на 75 объектах, причем, только три соответствуют всем нормам пожарной безопасности. В 72 торговых центрах в общей сложности выявлено 1037 нарушений.

«На прошлый понедельник у нас было начато 207 проверок, на сегодняшний день у нас уже 308 проверок открыто. В течение недели была завершена проверка на 75 объектах. Из 75 объектов только три объекта оказались без нарушений. Все остальные у нас с нарушениями. Общее количество нарушений у нас составило 1037. По результатам проверки 72 юридических и физических лиц были привлечены к административной ответственности», - сообщил Беккер.

Самыми распространенными нарушениями, по его словам, являются закрытие эвакуационных выходов, неработающая пожарная сигнализация, система автоматического пожаротушения, захламление путей эвакуации, размещение на путях эвакуации торговых бутиков, размещение под лестничными маршами складских помещений, торговых бутиков, отсутствие первичных средств пожаротушения и так далее. Количество нарушений, в зависимости от вида объекта, «колеблется от 3 до 30».

Кроме того, сообщил председатель комитета, для объективности и для того, чтобы граждане могли работу инспекторов по пожарной безопасности, с сегодняшнего дня на сайте КЧС будет размещена рубрика «Здесь не безопасно».

«Все акты проверок с сегодняшнего дня будут размещаться в этой рубрике. Форма акта установлена, в нем указан вид объекта, кто проверял, где проверял, вид объекта и все нарушения, которые есть, будут перечислены», - подчеркнул Беккер.

По информации представителя КЧС, штрафы зависят от субъекта бизнеса. Для малого бизнеса – 15 МРП, среднего - 25 МРП, крупного - 50 МРП.

«В общей сумме штрафы составили 1 миллион 193 тысячи 473 тенге. Сейчас ведётся проверка только в ТРЦ и крупных торговых домах», - сказал Беккер.