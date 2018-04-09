Министр пообещал оказать помощь семьям военнослужащих
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Глава Минобороны об убийстве военкома Алматинской области: произошел срыв
Фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков рассказал о взаимоотношениях между погибшим военкомом и подчиненным, подозреваемым в его убийстве.

В начале апреля пресс-служба главной военной прокуратуры Казахстана сообщила, что утром 31 марта в служебном кабинете был застрелен начальник департамента по делам обороны Алматинской области полковник Беристемов. По подозрению в совершении преступления задержан его заместитель подполковник Оспанов. Судом санкционирован его арест.

«(Причина событий) - межличностные отношения. Хотя эти два военнослужащих до этого вместе служили, вместе работали, вместе дружили, произошел определенный момент, который привел к морально-психологическому срыву подчиненного", - сказал Жасузаков журналистам в кулуарах мажилиса.

Он отметил, что «правоохранительные органы разберутся». «Видать, были какие-то внутренние моменты. Бывает же: начальник-подчиненный. Сейчас как раз идет призыв, очень напряженно», - добавил министр.

Он высказал предположение, что погибший, «возможно, как начальник, предъявлял завышенные требования, которые его подчиненный не выдержал».

«У нас специально создана служба, которая проводит психологическое тестирование. До этого они прошли тестирование. Товарищ, который совершил, у него прекрасные показатели были, а вот который начальник, были к нему вопросы», - сказал министр.

Жасузаков сообщил, что у военнослужащих остались семьи, пообещав оказать им помощь.

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