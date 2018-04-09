По словам акима, реконструкция центра города в этом году будет продолжена
​Байбек поручил вернуть первоначальный вид фасадам исторических зданий Алматы
Фото с сайта inform.kz

Аким Алматы Бауыржан Байбек поручил вернуть первоначальный вид фасадам исторических зданий Алматы. По его словам, в этом году будет продолжена реконструкция центра города и ремонт нескольких улиц, сообщает Казинформ.

«Реконструкция исторического центра города - это только начало большой работы, которую предстоит выполнить в ближайшие годы. Сейчас мы видим кругом засилье асфальта, различных пристроек на прохожей части, пешеходы лавируют между автомобилями, красивые исторические здания облепили непонятно чем. Квартал за кварталом, улица за улицей будем наводить порядок и возвращать былой лоск Алматы», - заявил Байбек.

Он также осмотрел несколько подземных переходов, в которых ведется подготовка к капитальному ремонту. Поскольку они не будут функционировать во время ремонта, аким поручил создать условия для безопасного передвижения пешеходов на перекрёстках.

В этом году, по словам Байбека, администрация города продолжит реконструкцию исторического центра. Будут обновлены фасады зданий, расширены пешеходные зоны, приведены к единому архитектурному стилю входные группы и проделана другая работа.

Байбек поручил проинспектировать тротуары на предмет незаконных пристроек, которые затрудняют движение пешеходов. Для предотвращения стихийных парковок и повышения безопасности пешеходов планируется сузить заезды с улиц и обустроить тротуары.

В 2018 году в Алматы запланирован ремонт 157 улиц протяженностью 155 км, а также демонтаж трамвайных путей на улицах Макатаева, Байтурсынова и Жарокова. При ремонте проезжей части будут обустроены тротуары, заменены арычные лотки, демонтированы неиспользуемые конструкции и озеленена часть участков города.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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