Министр образования и науки рассказал президенту о главных задачах на следующие два года
​В 2019 году предметам на английском языке будут обучать 13,5 тыс. преподавателей
Фото пресс-службы Акорды

В 2019 году предметам на английском языке будут обучать 13,5 тыс. казахстанских преподавателей. Только за прошлый год заявки на повышение квалификации подали 11,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба Акорды.

Во время встречи с президентом Нурсултаном Назарбаевым министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил, что ещё в 2016 году преподавать на английском могли лишь 2 000 учителей: «В прошлом году заявки на прохождение соответствующих курсов подали 11,5 тысяч человек, из них около 3 тысяч завершили курс и начали преподавать. 8 тысяч продолжили свое обучение и переходят на необходимый уровень. Таким образом, в 2019 году 13,5 тысяч школьных преподавателей начнут обучать четырем предметам на английском языке».

Кроме того, он рассказал президенту, что в 2018 году охват детей дошкольным образованием составит 95% благодаря строительству частных детских садов. С 2019 года, по его словам, в стране будут введены единые стандарты раннего развития. В дополнении к этому встать на очередь в детский сад можно будет с помощью мобильных устройств.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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