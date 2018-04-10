Комплексный план приватизации будет актуализирован в августе 2018 года

В августе 2018 года правительство намерено актуализировать перечень объектов, входящих в комплексный план приватизации. На данный момент межведомственная рабочая группа уже предложила реорганизовать через объединение или слияние 91 объект республиканской собственности, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«Согласно комплексного плану приватизации местные исполнительные органы могут реализовать объекты, используя механизмы государственно-частного партнерства. Вместе с тем, в рамках программы в конкурентную среду реализуются объекты республиканской и квазигосударственной собственности, которые также имеют социальное значение. К примеру, объекты здравоохранения и транспортной инфраструктуры», - рассказал Сулейменов.

Учитывая важность данных объектов, подчеркнул он, предлагается рассмотреть возможность их передачи частному сектору, используя механизмы государственно-частного партнерства, то есть, внести соответствующие изменения в Комплексный план приватизации.

Также он сообщил, что в рамках послания главы государства продолжается работа по инвентаризации объектов государственного и квазигосударственного сектора. По информации министра, на сегодня уже рассмотрены объекты республиканской собственности, проводится анализ деятельности субъектов квазигосударственного сектора. Объекты коммунальной собственности будут рассмотрены в мае 2018 года.

Вместе с тем, Сулейменов отметил «нежелание государственных органов проводить оптимизацию подведомственных организаций».

«По республиканской собственности межведомственной рабочей группой было предложено реорганизовать путем объединения или слияния 91 объект, из которых с государственными органами согласовано лишь 25 объектов, - привел он пример. - В целом результаты данной работы будут представлены в августе 2018 года, по итогам которой перечень объектов комплексного плана будет актуализирован», - заключил министр.