Нацвалюта продолжает реагировать на резкое ослабление рубля из-за новых антироссийских санкций
​Тенге упал до 330,68 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 330,7 тенге, показав рост на 6,06 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $320,4 млн., показав снижение на $10,8 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

Как пишет Reuters, рубль оказался в существенном минусе по итогам торгов во вторник. Причина этого в продолжающемся выходе инвесторов из российских активов после объявления новых санкций со стороны США. К 21.00 по времени Астаны котировки пары доллар/рубль с расчетами «завтра» находились у отметки 62,91 рубля за доллар. Рубль потерял 3,7% с момента закрытия торгов в понедельник, а в первый торговый день валюта просела на 4,3%. Основным фактором давления на рубль остаётся неопределенность из-за возможного введения новых санкций в отношении российских компаний. В этих условиях у инвесторов отсутствует желание вкладывать деньги

На 11:20 по времени Астаны июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $70,68 за баррель. По данным Reuters, цены на нефть уверенно растут на вечерних торгах вторника на ожиданиях того, что США и Китай смогут разрешить торговые противоречия. Председатель Китая Си Цзиньпин заявил во вторник, что продолжит курс на открытую экономику и понизит импортные пошлины на ряд товаров. Среди других факторов поддержки аналитики называют хороший спрос и дисциплинированность производителей, участвующих в пакте ОПЕК+.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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