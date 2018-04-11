Глава Нацбанка призвал граждан не принимать сиюминутных решений по обмену валюты

Тенге может реагировать на введение очередных санкций в отношении Российской Федерации, однако, скачки могут происходить как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления, заявил в среду журналистам в кулуарах пленарного заседания мажилиса председатель Нацбанка Данияр Акишев. Он также заявил, что в обменных пунктах страны сегодня ажиотажа нет, и призвал граждан не принимать сиюминутных решений по обменным операциям.

«Ситуация, которая происходит в Российской Федерации, ввиду санкций, и вы знаете, что есть информация о том, что санкции могут быть либо ужесточены, либо расширены, либо предложены какие-то новые решения, говорит о том, что, скорее всего, неопределённости на этом рынке будет продолжаться. Это означает, что тенге может также в ответ колебаться на эти изменения. Это может быть. Но я отмечу, что это может быть движение как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления обменного курса», - заявил Акишев.

В этой связи в условиях «такой нестабильной динамики обменного курса», Нацбанк предупреждает и отечественные компании и граждан о том, что сиюминутные решения, которые могут быть приняты сейчас, в перспективе могут привести к убыткам. При этом он заверил, что иностранной валюты в обменных пунктах достаточно, и «никакого ажиотажа нет».

«Мы не получаем никаких жалоб о том, что кто-то не может получить эти услуги в обменных пунктах. Валюты достаточно, тенге достаточно, пожалуйста, если кто-то хочет хеджировать свои риски, покупайте, продавайте валюты и так далее. Но я еще раз повторяю, что в моменте, когда вы начинаете считать, что вы сохранили свои сбережения, в перспективе можно проиграть. Тенге может как ослабевать, так и укрепляться. Эти факторы – высокие цены на нефть и т.д. они говорят о том, что тенге имеет достаточно высокий потенциал к укреплению», - добавил глава Нацбанка.

В то же время Акишев заявил, что Нацбанк не давал и не дает прогнозов по обменному курсу и вновь посоветовал населению «не предпринимать сиюминутных решений в моменте». «Сейчас на бирже курс торгуется на уровне 331 тенге 20 тиын. Мы видим, что сейчас на рынке идет баланс спроса и предложения, потому что экспортеры, которые работают, им нужно продавать валюту, они продают ее. Эта ситуация в данном случае вызвана исключительно внешним шоком, ситуацией в Российской Федерации, в Казахстане никаких причин для того, чтобы что-то изменялось нет. Поэтому я думаю, что эта ситуация изменится», - подчеркнул он.

В целом, по информации Акишева, в условиях свободно плавающего обменного курса, который существует в Казахстане, курс тенге по отношению к иностранным валютам зависит от внешних и внутренних факторов. И до новых антироссийских санкций «все макроэкономические параметры были абсолютно стабильны».

«В первую очередь это высокие цены на нефть, это стабильность валют в странах торговых партнеров. К сожалению, те события, которые произошли в отношении введения новых дополнительных санкций США в отношении РФ, привели к волатильности на российском фондовом рынке, в первую очередь. А затем они проявились на валютном рынке. Естественно, Россия является нашим торговым партнером, мы является странами участниками ЕАЭС, все вместе», - перечислил он.

«Естественно, мы друг на друга влияем, потому что в этих условия те события, которые происходят в России, оказывают влияние на Казахстан. Но вы видите, что сейчас, наверное, (еще торги по российскому рублю в Москве не открыли), но мы видим, за последние два дня, российский рубль ослаб по отношению к доллару США в номинальном выражении примерно на 10%. Тенге ослаб за последние три дня с учетом сегодняшней утренней сессии где-то на 3%. Поэтому в этих условиях, это как раз и говорит о том, почему происходит не зеркальное изменение курса и оно не обязательно должно быть, мы об этом много раз говорили», - также добавил председатель Нацбанка.

Он подчеркнул, что тенге не привязан к рублю «никаким образом».

«Да, мы зависим друг от друга, но мы не привязаны», - убежден Акишев.

Кроме того, глава финрегулятора обратил внимание на цену на нефть – более 70 долларов за баррель, что позволяет Казахстану иметь «очень хороший платежный баланс» и «очень хорошую динамику по основным макроэкономическим показателям».

«То есть у нас сохраняется высокий экономический рост. По итогам 2017 года у нас стало 4%. Хорошие прогнозы на этот год», - сказал Акишев.

Также он обратил внимание на то, что в России колебания курса происходят в связке между фондовым и валютным рынком, а у Казахстана «к сожалению, или, может быть, к счастью, такой глубины фондового рынка нет».

«Фондовый рынок, в принципе, развивается, но еще не занимает такое положение, что изменения на нем будут приводить к такого рода изменениям на валютном рынке, как это произошло в России. У нас рынок менее ликвидный, соответственно, даже если будут происходить колебания по курсам акций или компаний, которые та присутствуют, мы не видим проблем для казахстанского тенге», - заключил он.