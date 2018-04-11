Ужесточить уголовную ответственность за снижение капитала банков предлагают депутаты

Депутаты мажилиса предлагают ужесточить уголовную ответственность в отношении менеджмента и руководителей банков второго уровня в том случае, если в банках снижается капитал. Это может свидетельствовать о выводе денег за границу, считают парламентарии. Однако председатель Национального банка Данияр Акишев считает, что в случае ужесточения нормы, он может «очень много менеджмента коммерческих банков напрямую привлечь к уголовной ответственности».

«К сожалению, вы видите, что банки в принципе становятся неплатежеспособными. Понятно, что у них не отзываются лицензии, но страдают вкладчики, население и госкомпании, которые держат деньги. Мы считаем, что те критерии уголовной ответственности срабатывают только при условии трех факторов, которые включаются здесь. Поэтому мы и сделали так, чтобы эта норма стала рабочей. Пока она не рабочая, практически вообще не используемая. Я думаю в тех условиях, которые сейчас есть, о чем я говорю, ухудшение состояния банков особенно в прошлые годы, мне кажется, требует того, чтобы менеджмент банка понимал свою ответственность в будущем за то, что банк будет доведен до неплатежеспособности», - сказал Акишев в среду в ходе пленарного заседания мажилиса.

По мнению депутата Анар Жаилгановой, идея является хорошей. Более того, такая статья уже имеется в уголовном кодексе (ст. 239 ч 1 и 3), однако ее нужно существенно доработать.

«У нас есть «крупный ущерб», повлекший доведение до неплатежеспособности и отдельно есть санкция за сам крупный ущерб. Само интересное, что у вас и санкция не меняется. То есть вы один-единственный признак туда включили – снижение коэффициентов собственного капитала ниже уровня, который устанавливает уполномоченный орган. Но признак туда «сядет», но на санкцию никак не будет влиять. Поэтому вы согласны с тем, что до второго чтения надо доработать?» - поинтересовалась депутат.

«Это не просто расчетный показатель, это, по сути, означает, что банк «проел» все деньги, ему расплачиваться нечем. Понятно, что не всегда за этим следует отзыв лицензии, но нам нужен этот критерий, чтобы норма заработала», - не согласился Акишев.

Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин также выразил уверенность, что необходимо ужесточать требования, как к акционерам, так и к менеджменту банков второго уровня.

«Делайте это, - сказал он. – А вы, наоборот, декларируете одно, а что касается снижения собственного капитала, вы сделали так, что эта норма поглотилась, как я понимаю, внутри той статьи, о которой говорит депутат Жаилганова. Хотели вы или нет, вы продекларировали, извините, чтобы вам понятнее было, прокукарекали. Сделали все, чтобы было наоборот, для них еще дали возможность, спрятали норму снижения уровня собственного капитала».

Акишев вновь не согласился, заявив, что постоянно отрабатывают эти вопросы с депутатами. Вот только есть другая сторона: «Как только появится такая прямая норма, то, к сожалению, я тогда могу очень много менеджмента коммерческих банков напрямую привлечь к уголовной ответственности», - признал он.

«Что вы и должны делать», - подчеркнул спикер мажилиса, заявив, что «банкиры должны перестать баловаться», но почему-то Нацбанк расписывается в том, что «боится этого».

«Мы – депутатский корпус - вас поддерживаем, но пора наводить порядок. Когда банкиры уводят деньги за рубеж, когда непонятно почему вдруг снизился собственный капитал, давайте введем эту норму напрямую», - призвал Нигматулин.