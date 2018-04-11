В Алматы пройдет фестиваль французского кино

В четверг в Алматы откроется кинофестиваль «Французское кино сегодня», гостями которого станут французские актеры, актрисы и режиссёр фильма «Моя бывшая подружка» Виктор Сейнт Макари.

Главной площадкой фестиваля является кинотеатр «Арман», где пройдет открытие, закрытие и основные показы. Кинофестиваль организован агентством UniFrance и его партнерами – посольством Франции в Казахстане и культурно-образовательным центром «Французский Альянс Алматы».

Гостями этого года станут Бернар Фарси, игравший во всех сериях фильма «Такси» комиссара Жибера, актриса фильма Клода Лелюша «12 мелодий любви» Жюли Феррье и актриса фильма Мишель Ларок «Великолепная» Ориан Дешан. Также свой фильм «Моя бывшая подружка» представит режиссёр Виктор Сейнт Макари.

«Вот уже в девятый раз мы будем проводить наш фестиваль. Не знаю, много это или мало, но то, что мы набрались бесценного опыта в работе с настоящими профессионалами, стали лучше ориентироваться в бесконечном океане кино, по-прежнему учимся показывать кино для мыслящего зрителя, – это факт, – говорит директор киноцентра «Арман» Бауржан Шукенов. — Вот и в этот раз мы постарались сделать нашу программу максимально разнообразной, интересной, актуальной и эксклюзивной. Мировая премьера «Такси 5» (на неделю раньше проката в странах СНГ и России), эксклюзивный показ фильма «Мектуб, моя любовь» Абделатифа Кешиша, «12 мелодий любви» оскароносного Клода Лелюша, программа новейших короткометражек и другие картины с неподражаемыми звездами французского кино».

С программой кинофестиваля можно ознакомиться на странице кинотеатра «Арман».