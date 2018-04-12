На этих участках демонтируют трамвайные пути и положат асфальт
В Алматы перекроют некоторые участки дорог
Фото Жанары Каримовой

С 12 апреля движение транспортных средств будет перекрыто по улице Жарокова от улицы Карасай батыра до улицы Жамбыла, а также по улице Мустафина от улицы Аскарова до проспекта аль-Фараби, сообщила пресс-служба акимата Алматы.

«В связи с работами по демонтажу трамвайных путей по ул. Жарокова от ул. Карасай батыра до ул. Жамбыла движение транспортных средств на данном участке будет перекрыто с 12 апреля по 22 апреля текущего года», - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия по улице Мустафина (Садыкова) от улицы Аскарова до проспекта аль-Фараби движение транспортных средств на данном участке будет перекрыто с 12 по 15 апреля. Движение будет временно организовано по улице Аскарова, предупреждает акимат.

«На улице Байтурсынова от ул. Шевченко до ул. Карасай батыра движение будет перекрыто с 16 апреля по 29 апреля текущего года», - также говорится в пресс-релизе.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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