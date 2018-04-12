Белый дом рассматривает несколько вариантов развития событий
США не приняли окончательного решения по силовому сценарию в Сирии
Фото wikipedia.org

Прямое военное столкновение с Россией в Сирии остается в числе потенциальных сценариев, которые рассматриваются администрацией США, однако финального решения еще не принято, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.

«Все варианты на столе», - подчеркнула она, отвечая на вопрос журналистов. Уточняя, являются ли ее слова подтверждением готовности к силовому сценарию, Сандерс заметила, что окончательное решение еще не принято.

Комментируя твит президента США Дональда Трампа, накануне призвавшего Россию готовиться к прилету «умных» ракет, Сандерс отметила, что в Белом доме рассматривается несколько различных вариантов развития событий, пишет издание.

Представитель Белого дома подтвердила, что США считают Сирию и Россию ответственными за совершенную в городе Дума химическую атаку. Москва и Дамаск факт атаки отрицают.

Также Сандерс раскритиковала политику России в Совете безопасности ООН, заметив, что Москва использовала свое право вето для защиты Асада. Представитель администрации США назвала Россию «плохим участником» сирийского процесса.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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