​Тенге торгуется ниже 330 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $113,4 млн., показав снижение на $207 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

Как пишет Reuters, в среду рубль продолжать пребывать в минусе, однако несколько укрепился на фоне роста нефтяных цен до 3-летнего максимума. С начала этой недели российская валюта игнорировала восходящую динамику нефти, показывая падение, близкое к рекордному, из-за ухудшения обстановки в международной политике после введения антироссийских санкций и химической атаки в Сирии. Днём в среду рубль достигал отметки в 65,06 за доллар впервые с конца ноября 2016 года после заявления президента США Дональда Трампа о возможной ракетной атаке по военным объектам Сирии.

Курс тенге отреагировал на динамику рубля 3,5% падением (на 11,1 тенге) до 331,2 за доллар – эта отметка была зафиксирована на утренних торгах среды. По итогам всей торговой сессии в среду средневзвешенный курс доллара составил 330,88 тенге. Накануне Vласть попыталась разобраться, каким может быть дальнейшее поведение тенге.

На 11:20 по времени Астаны июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $72,12 за баррель. По сообщал Reuters, котировки росли на вечерних торгах в среду невзирая на рост недельных запасов в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,31 млн. баррелей до 428,64 млн. против прогноза снижения на 0,19 млн. баррелей. От дальнейшего падения рынок удерживает обострение напряжённости на Ближнем Востоке, считают аналитики.