​Внутренние помещения Чернобыльской АЭС открыли для туристов

Несколько новых объектов Чернобыльской АЭС стали доступны для посещения туристов. Теперь можно посетить не только территорию промышленной площадки ЧАЭС, но и недоступные до этого внутренние помещения, в частности — залы управления третьим энергоблоком, сообщает Коммерсант.

Заявки на посещение принимаются на официальном сайте ЧАЭС. Базовый пакет стоит около $100. В него включены инструктаж, услуги сопровождающего лица, обед в столовой станции и индивидуальные средства защиты. Отправиться на ЧАЭС смогут туристы в возрасте от 18 лет.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва ее четвертого энергоблока территория в радиусе 30 км была заражена, также пострадали 19 близлежащих регионов с населением почти 2,6 млн человек.