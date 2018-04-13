Мир за ночь. 12-13 апреля 2018 года

После сообщения о химической атаке в Сирии, президент США Дональд Трамп пообещал дать решительный ответ. В пятницу пресс-служба Белого дома заявила, что президент еще не принял решение об ответе. Однако Трамп проводит переговоры с лидерами стран. С премьер-министром Великобритании Терезой Мэй они уже договорились продолжить совместную работу по выработке «международного ответа».

Директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео в ходе показаний в конгрессе заявил, что «несколько недель назад» в Сирии была убита «пара сотен россиян». «Несколько недель назад русские встретились с равным противником, и пара сотен русских были убиты. Список действий, которые предприняла администрация — я готов вам сообщить о них всех, но не хочу занимать (время)», — сказал Помпео. В феврале ряд американских СМИ сообщили, что российские военные якобы погибли при ударе коалиции во главе с США по проправительственным силам в Сирии. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это дезинформация.

Также Помпео сказал, что поддерживает действия администрации в отношении России. Он считает, что президент России Владимир Путин «не прочувствовал послание в полной мере» и США должны ввести в отношении России новые санкции. 6 апреля Минфин США расширил антироссийский санкционный список в ответ на «разнообразную злонамеренную деятельность РФ». В него впервые попали крупные бизнесмены, не связанные с нефтегазовой отраслью, и их активы. В целом список пополнился 38 пунктами.

Пресс-секретарь американского Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп все еще не принял окончательного решения об ответе на химическую атаку в Сирии. Позже представители премьер-министра Великобритании заявили, что Тереза Мэй и Дональд Трамп договорились продолжить совместную работу по выработке «международного ответа» на предполагаемое использование химического оружия в Сирии. Ожидается, что Дональд Трамп проведет переговоры также с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ситуация в Сирии обострилась после того, как организация «Белые каски» сообщила, что 7 апреля в сирийской Думе произошла химатака, жертвами которой, предположительно, стали 70 человек.

Россия запросила провести в пятницу заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации вокруг Сирии. В четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя объявил, что Россия в ближайшее время созовет заседание Совбеза ООН с участием генсекретаря всемирной организации Антониу Гутерриша. Когда пройдет заседание, он не уточнял. Небензя считает, что озвученная США угроза нанести авиаудар по Сирии является нарушением устава ООН.

Семь американских военных самолетов провели разведывательные миссии в восточном Средиземноморье вблизи побережья Сирии, где располагаются российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. ​Ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что США рассматривают в качестве целей для ударов в Сирии восемь объектов. В списке целей фигурируют два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, якобы имеющее отношение к производству химического оружия.

Станции «Мосэкомониторинга» зафиксировали в нескольких районах Москвы превышение нормы концентрации оксида азота, газа третьего класса опасности, не обладающего цветом и запахом. Основными источниками его выбросов являются автотранспорт, а также предприятия нефтехимической и теплоэнергетической отраслей. Ранее двухкратные превышения ПДК оксида азота и сероводорода были зафиксированы на мусорном полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья. В марте на свалке вводился режим ЧС.