В 8 городах Казахстана ожидается загрязнение воздуха

В пятницу в 8 городах Казахстана метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, сообщает Казинформ .

Согласно прогнозу РГП «Казгидромет», в городах Актау, Жанаозен, Астана, Атырау, Костанай, Кокшетау, Кызылорда, Аксу, Экибастуз, Павлодар, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Аксай, Уральск метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

В Актобе, Алматы, Караганда, Балхаш, Темиртау, Талдыкоргане, Таразе и Шымкенте наоборот метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Согласно данным airkaz.org, в Алматы концентрация частиц РМ 2,5, в зависимости от района города, к 9 часам утра колеблется от 7 до 53 мкг/м3. Предельно допустимая среднесуточная концентрация в Казахстане равна 35 мг/м3. По нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) среднегодовой уровень РМ 2,5 должен составлять не больше 10 мкг/м3, а среднесуточный уровень не больше 25 мкг/м3.