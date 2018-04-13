В их числе Актобе, Алматы, Караганда и Шымкент
В 8 городах Казахстана ожидается загрязнение воздуха
Фото Жанары Каримовой

В пятницу в 8 городах Казахстана метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, сообщает Казинформ.

Согласно прогнозу РГП «Казгидромет», в городах Актау, Жанаозен, Астана, Атырау, Костанай, Кокшетау, Кызылорда, Аксу, Экибастуз, Павлодар, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Аксай, Уральск метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

В Актобе, Алматы, Караганда, Балхаш, Темиртау, Талдыкоргане, Таразе и Шымкенте наоборот метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Согласно данным airkaz.org, в Алматы концентрация частиц РМ 2,5, в зависимости от района города, к 9 часам утра колеблется от 7 до 53 мкг/м3. Предельно допустимая среднесуточная концентрация в Казахстане равна 35 мг/м3. По нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) среднегодовой уровень РМ 2,5 должен составлять не больше 10 мкг/м3, а среднесуточный уровень не больше 25 мкг/м3.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Ряд НПО просит отставки детского омбудсмена Загипы Балиевой
Новости
«Это не девальвация» - министры финансового блока и Нацбанк об обменном курсе
Новости
Глава Нацбанка призвал граждан не принимать сиюминутных решений по обмену валюты
Новости
Тенге продолжил падение на дневных торгах
Новости
Только три объекта из проверенных 75 торговых центров соответствуют нормам пожарной безопасности – КЧС
Новости
Тенге торгуется по 324,6 за доллар