​Тенге укрепился до 327,62 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $118,1 млн., показав рост на $4,7 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

Как пишет Reuters, рубль дорожал по отношению к доллару на торгах в четверг, продолжая восстанавливаться после падения до минимального уровня с 2016 года из-за введения антироссийских санкций. Его росту способствовал подъём цен на нефть и комментарии министра финансов США о нежелательности запрещать владение российским госдолгом. При этом ситуация вокруг Сирии остается основным риском для рубля, хотя президент США Дональд Трамп ещё не принял решения по тому, как будут выглядеть его действия в отношении сирийской армии. Тем не менее, в последний день торгов давление на рубль может усилиться из-за желания инвесторов минимизировать свои потери.

На 11:20 по времени Астаны июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $71,99 за баррель. По данным Reuters, котировки снижались на вечерних торгах четверга под давлением роста добычи и запасов в США. Запасы нефти в США выросли за неделю на 3,31 млн. баррелей до 428,64 млн., говорится в отчёте Международного энергетического агентства. Добыча нефти в США в отчётный период достигла нового максимума на уровне 10,53 млн. баррелей в сутки. Рост добычи нефти из стран вне картеля ОПЕК будет опережать рост мирового спроса на сырьё в 2018 году, говорится в ежемесячном обзоре ОПЕК.