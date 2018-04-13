На юге страны пройдут дожди, возможен град
На выходных в Казахстане ожидаются осадки
Фото Жанары Каримовой

На выходных в южных областях Казахстана ожидаются дожди, грозы и сильный порывистый ветер. На севере пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает РГП «Казгидромет».

«На южные области Казахстана с районов Ирана смещается активный облачный массив, который в воскресенье и понедельник вызовет дожди, грозы и сильный порывистый ветер. С прохождением холодного фронта местами возможен град. Температура на юге и востоке республики ожидается близкой к норме», - говорится в сообщении синоптиков.

Также по данным РГП «Казгидромет», на северную половину Казахстана смещается отрог антициклона, под влиянием которого ожидается кратковременное прекращение осадков. Затем, с подходом арктического холодного фронта с Западной Сибири, вновь пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха на западе, севере и центре страны ожидается на 1-3°С ниже средних многолетних значений.

В Алматы на выходных вероятность осадков низкая, днем температура будет держаться на уровне 22 градусов тепла, ночью около 11 градусов тепла. В Астане в субботу ожидается дождь с переходом в снег. В целом на выходных в столице днем 5-7 тепла, ночью температура опустится до 2 градусов ниже нуля.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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