В России суд удовлетворил иск о блокировке Telegram

Как пишет информагентство, представление доказательств заняло меньше получаса, после чего судья удалилась в совещательную комнату. За это время представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им «легитимировать откровенный фарс своим присутствием».

Ранее судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина отклонила ходатайство Telegram о переносе рассмотрения иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера, сообщает Коммерсант. Адвокат Telegram Дмитрий Динзе подал ходатайство о переносе заседания «на разумный срок», сославшись на многочисленные процессуальные нарушения. «Нет никаких объективных причин рассматривать иск в экстренной процедуре, которая и не предусмотрена процессуальным законодательством для таких случаев»,— говорилось в ходатайстве защиты.

5 апреля глава Минкомсвязи Николай Никифоров назвал ситуацию с Telegram прецедентом, по которому должен вынести решение суд. По его словам, такое решение должно подтвердить или опровергнуть существующие правовые нормы.

Юристы Telegram планируют обжаловать решение Таганского суда Москвы о его блокировке, сообщил РИА Новости представитель правозащитной организации «Агора» Дмитрий Колбасин.

Власти Казахстана также заявляли о возможности полной блокировке мессенджера, если не будет исполнено решение суда об удалении из его каналов материалов запрещенного общественного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). В адрес мессенджера направлено официальное уведомление о выполнении судебного решения и принятии мер по удалению либо ограничению доступа для пользователей с территории Казахстана к материалам ДВК.