​В первом квартале объём производства автомобилей в Казахстане достиг уровня 2015 года

По итогам первого квартала объёмы выпуска автомобилей в Казахстане выросли на 9,8% до 6 857 единиц, достигнув предкризисного уровня 2015 года. Сбыт автомобилей казахстанской сборки достиг 5 406 единиц (включая экспорт), что на 9% больше чем в январе-марте 2017 года, сообщает Ассоциация казахстанского автобизнеса.

По данным АКАБ, самым результативным месяцем с начала года стал март – казахстанские автопроизводители произвели 2580 единиц техники, на 18,8% больше, чем в феврале. Всего по итогам первого квартала казахстанские предприятия произвели 6494 легковых автомобиля (+109,8%), 177 грузовиков (+6%), 44 автобуса (+63%), 113 прицепов и полуприцепов (+50,7%) и 29 единиц прочей специализированной техники (+81,3%). Общая стоимость произведённой техники составила 39,54 млрд тенге. Совокупный объём выпуска в два раза превысил показатель первых трех месяцев 2017 года.

По предварительным данным АКАБ, наибольший рост производства показал костанайский «СарыаркаАвтоПром» +408% к резултатам прошлого года, за три месяца здесь было произведено 2108 легковых, грузовых автомобилей и автобусов. В Усть-Каменогорске предприятием «Азия Авто» было собрано 4411 автомобилей. В Кокшетау «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 121 грузовик, алматинский Hyundai Trans Auto произвел 44 единиц техники, семипалатинский Daewoo Bus закрыл первый квартал с результатом 15 единиц.

Рыночная доля отечественного автопрома выросла до рекордных 45,8%. ТОП-10 наиболее популярных автомобилей местного производства по итогам первого квартала возглавляют бренды Lada (2563 единицы), Hyundai (1143), Kia (530), Ravon (305) и JAC (262). Десятку замыкают Chevrolet (177), KAMAZ (79), Skoda (68), Peugeot (42) и Foton (42).