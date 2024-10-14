Госпрограммы по развитию предпринимательства не приносят должного эффекта для экономики, заявила Жакупова

Государственные программы, направленные на развитие предпринимательства и индустриализацию, не приносят должного эффекта, заявила в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

«Государством реализуются программы, направленные на развитие предпринимательства и индустриализацию. Однако, как позывает статистика за последние десять лет, эффект от этих программ недостаточный. Несмотря на активные меры государства по стимулированию экономики, вклад частного бизнеса в создание новых рабочих мест составляет всего около 20% – это в четыре раза меньше, чем в странах ОЭСР», - сказала Жакупова.

В результате на сегодняшний день прирост рабочих мест обеспечивается низкопродуктивными отраслями и государственным сектором. Косвенным следствием этого, по ее словам, является трехкратное отставание Казахстана по производительности труда от стран ОЭСР.

Вторым вызовом министр назвала высокий уровень неформальной занятости. По ее информации, в 2023 году объем фонда оплаты труда, рассчитанный по данным фактических пенсионных отчислений, составил 20 трлн тенге. В то же время по оценкам Бюро национальной статистики он превышает 38 трлн тенге. И наибольшее расхождение данных по фонду оплаты труда наблюдается в секторах торговли, сельского хозяйства и недвижимости.

«Ежемесячный мониторинг баз данных нашего министерства показывает, что каждый четвертый трудоустроенный в рамках нацпроектов не имеет обязательных пенсионных взносов», - признала глава Минтруда.

Вместе с тем растет потребность экономики в кадрах со средним профессиональным образованием. При этом в Минтруда наблюдают несоответствие между спросом со стороны бизнеса и предложением рабочей силы.

«Спрос на специалистов с профессионально-техническим образованием на 70% превышает потребность в выпускниках с высшим образованием. В то время как объем предложения рабочей силы среднего и высокого уровня квалификаций остается одинаковым», - рассказала Жакупова.

И последний вызов, на котором министр акцентировала внимание, – это неудовлетворительное качество рабочей силы, причем как текущей, так и будущей.