​Трамвайное депо Алматы распродало все свои трамваи

Последние вагоны, остававшиеся на балансе «Алматыэлектротранс» в трамвайном депо Алматы, были распроданы на прошлой неделе. Они имели бортовые номера 1002, 1010 и 1014 и были участниками ДТП 2015 года, которые стали причиной закрытия трамвайного движения, сообщает Казинформ .

По данным, размещенным на сайте электронной торговой площадки, все три вагона марки KT4Dt 1983-1985 годов выпуска разукомплектованы, не имеют запчастей, выведены из строя и не пригодны к эксплуатации. На аукционе они продавались в виде лома. Стартовая цена лота составляла 1,75 млн. тенге, в итоге цена продажи составила 2,33 млн. Гарантийный взнос, который необходимо было внести, составлял 262 тыс. тенге.

В конце января на аукционе было продано 13 трамвайных вагонов марки KT4Dt 1983-1985, которые были пригодны к эксплуатации. Стартовая цена составляла 118,5 млн. тенге, цена продажи оказалась такой же. Сейчас эти вагоны проходят покраску в сине-белый цвет, готовятся к отправке в Усть-Каменогорск, их покупателем стал «Усть-Каменогорский трамвайный парк».