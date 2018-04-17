​Байбек поручил отремонтировать здание автовокзала «Сайран»

Бауыржан Байбек во время осмотра зданий автовокзала «Сайран» поручил привести в порядок прилегающую территорию и отремонтировать само здание. Работы по демонтажу пристроек уже начаты, сообщает пресс-служба акимата.

Также акимат рассматривает вопрос о включении «Сайрана» в список памятников истории местного значения. На сегодня большая часть привокзальной территории автовокзала застроена:

«В рамках начатой с прошлого года реконструкции города мы возвращаем исторический облик Алматы. В первую очередь, необходимо привести здание к первоначальному виду, с привлечением экспертов полностью пересмотреть логистику пассажирских потоков. То есть мы восстанавливаем историческое здание, но с новыми подходами к организации операционной деятельности всего вокзала, который должен стать транспортным хабом города», – сказал Бауыржан Байбек.

Ранее руководством Алматы отказалось от проекта по строительству автовокзала «Западный» на сумму 20,2 млрд. тенге.

«В данный момент уже начаты работы по демонтажу незаконных построек на территории автовокзала. Предпринимателям, ранее осуществлявшим здесь торговлю, будут предложены места на льготных условиях в торговых центрах и рынках района», – отметили в пресс-службе.

Также аким посетил автостанцию «Саяхат», обслуживающую часть пригородных маршрутов. Собственники земельного участка «обязались начать соответствующие работы по благоустройству территории и в кратчайшие сроки предоставить конкретный план по дальнейшему её развитию».

В Алматы в рамках принятой дорожной карты «100 шагов по развитию туризма» продолжается работа по улучшению городского сервиса и его инфраструктуры несколько дней назад был принят совместный план работ с «КТЖ» по реконструкции и улучшению качества обслуживания на железнодорожных вокзалах Алматы-1 и Алматы-2.