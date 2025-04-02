МВД просит продлить часы работы ЦОНов для регистрации мопедов

С 4 апреля все владельцы мопедов в Казахстане должны иметь обязательную государственную регистрацию и водительское удостоверение с категорией «А1» либо «А» и «В». В министерстве внутренних дел попросили продлить время работы ЦОНов, чтобы все успели оформить документы.

Как заявил журналистам в среду в кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, на сегодняшнее утро зарегистрировано 18 200 мопедов. Однако реальная цифра неизвестна.

Вместе с тем в 2024 году оформлено 22 тыс. водительских удостоверений соответствующей категории, а в этом году – 2,5 тыс., но «кто-то мог получить и не имея этого мопеда», считает замминистра.

«Пока вот так – сколько зарегистрируют (своим мопеды – В.), столько и будут ездить. Остальные будут стоять. Пользуясь случаем хочу сказать: до 4 апреля осталось совсем чуть-чуть. Мы даже попросили ЦОНы, чтобы они удлинили время работы на эти дни, чтобы регистрировали всех, кто обратится. Потому что потом эти люди не смогут на законном основании ездить», - подчеркнул Лепеха.

Он добавил, что мопеды без регистрации будут направлять на штрафстоянки, а возвращать их будут владельцам только после государственной регистрации.

Напомним, 3 октября 2024 года президент подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности» и сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Основным законом вводится обязательная государственная регистрация мопедов. Эта норма носила отлагательный характер и вступает в силу с 4 апреля 2025 года. Кроме того, для управлении мопедами водителям нужно иметь водительское удостоверение с категорией «А1» либо «А» и «В».