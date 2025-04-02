В Казахстане 7 апреля запустят новую ипотечную программу для регионов

Она даст возможность приобрести строящееся жилье по договору о долевом участии с гарантией
В Казахстане с 7 апреля начнет работу новая программа ипотечного кредитования «Орда Аймақ», которая даст возможность приобрести строящееся жилье по договору о долевом участии в строительстве с гарантией Казахстанской жилищной компании.
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