В Казахстане 7 апреля запустят новую ипотечную программу для регионов

В Казахстане с 7 апреля начнет работу новая программа ипотечного кредитования «Орда Аймақ», которая даст возможность приобрести строящееся жилье по договору о долевом участии в строительстве с гарантией Казахстанской жилищной компании.

«Это означает, что с гарантией КЖК инвестиции дольщика будут защищены, в случае незавершения строительства или банкротства застройщика, КЖК гарантирует завершение строительства дома», - заявили в компании.

Прием заявок будет через уполномоченных агентов АО «Отбасы банк». При этом заемщику необязательно иметь депозит в «Отбасы банке» или не иметь в собственности жилье. Но ему обязательно должно исполниться 21 год.

Фиксированная ставка вознаграждения по новой программе будет 15,9% (ГЭСВ от 17,26% до 22,81%). Первоначальный взнос – 20% от стоимости приобретаемого жилья, залог – квартира или частный дом с земельным участком, которые находятся в областном центре, городе республиканского значения или столице. При этом на момент подачи заявки срок эксплуатации недвижимости не должен превышать 50 лет (60 лет – для Алматы), также в залог не принимается жилье из легких конструкций (каркасно-камышитовое, саманное и др.) и недвижимость с участком менее 3 соток, кроме таунхаусов, построенных после 2000 года. Сумма займа – от 1 млн до 75 млн тенге. Получить заем можно на срок от одного года до 20 лет.