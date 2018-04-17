В «Абу-Даби Плаза» снова произошел пожар

На строящемся объекте «Абу-Даби Плаза» в Астане в очередной раз случился пожар. На этот раз возгорание произошло с 38 по 40 этажи, площадь пожара составила 40 квадратных метров, сообщили во вторник в пресс-службе ДЧС столицы.

«17 апреля текущего года в 16 часов 45минут на пульт «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Сыганак, 14/2 - «Абу-Даби Плаза». По прибытию подразделений службы пожаротушения ДЧС города Астаны к месту вызова было установлено, что с 38 по 40 этажи горел ТЭН», - говорится в сообщении.

Предварительная площадь пожара составила – 40 квадратных метров. Как сообщили в ДЧС, пожар потушен подручными средствами силами строителей до прибытия подразделений.

«Пожар ликвидирован в 16 часов 59 минут. Всего в пожаре задействовано 12 человек личного состава и 2 единицы техники», - также сообщили в ДЧС, отметив, что причина пожара устанавливается, жертв и пострадавших нет.

Отметим, это уже, как минимум пятый пожар на объекте «Абу-Даби Плаза». До этого он горел в феврале 2016 года, затем в марте и в апреле того же года, и в 2017 году.