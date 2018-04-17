​Представители Ratel.kz не получили от прокуратуры документы о выполнении доблокировочных процедур

Представители Ratel.kz не получили от прокуратуры Медеуского района документы о результатах проверки ресурса, которая должна была предшествовать блокировке сайта. На предварительных слушаниях 10 апреля суд Медеуского района обязал ведомство предоставить подтверждения того, что оно обращалось в министерство информации и коммуникаций с предписаниями, когда обнаружило законодательные нарушения со стороны издания.

Согласно правилам регистрации и пользования доменными именами, после получения предписаний Мининформации, как уполномоченный орган, должно было в течение дня провести проверку нарушений и написать о результатах регистранту – изданию Ratel.kz. Если бы ресурс отказался от их устранения, тогда прокуратура могла бы подавать на него иск, рассказала по итогам предварительных слушаний адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Лариса Достовалова.

По окончанию слушаний 17 апреля Достовалова указала на некорректное поведение прокуратуры, представители которой отказались предоставлять необходимые документы: «Те документы, которые они предоставляют, не носят в себе информативный характер. Кроме того, суд не дал нам возможности ознакомиться со всеми материалами дела и, соответственно, подготовиться».

Вопреки этому на первых слушаниях были обсуждены вопросы, не касавшиеся программно-технических вещей – суд повторил свою просьбу к прокуратуре об их предоставлении. Один из документов был предоставлен представителям Ratel.kz в зале суда, а судья Гульмира Бейсенова дала им время для ознакомления с ним. Следующие слушания пройдут 19 апреля в 16.00.

Во время предварительных слушаний Достовалова также подавала ходатайство о переносе слушаний в специализированный межрайонный экономический суд. Судья отклонила его потому, что представитель прокуратуры Медеуского района Алибек Айтжанов указал на факт разрыва трудовых отношений с главным редактором Маратом Асиповым. Он, по словам Айтжанова, произошёл после смерти Бендицкого – владельца ИП, под которым осуществляло деятельность издание Ratel.kz.

Во вторник Достовалова возразила на решение судьи и заявила о необходимости перенести судебное заседание, направив дело на рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Однако судья отказалась прерывать заседание, объяснив это тем, что адвокату необходимо направить свою жалобу в канцелярию суда.

«Я однозначно считаю, что, когда сторона заявляет о том, что обжалует определение по подсудности, суд должен остановить процесс и направить материалы (в апелляционную инстанцию - V). То, что мы не успели это сделать (подать документы в канцелярию суда - V) – нам просто не была предоставлена такая возможность. Более того, поскольку сегодня суд закончился в 19:10 – и это нарушение любого режима – мы уже не имеем возможности сдать материалы в канцелярию. Я считаю, что это нарушение гражданского процессуального кодекса. Завтра мы всё сдадим и посмотрим на реакцию суда», - сообщила она после окончания слушаний.

30 марта Медеуский районный суд вынес решение о блокировке Ratel.kz после рассмотрения иска районного прокурора к главному редактору издания Марату Асипову. Вскоре редакция ресурса заявила, что суть искового заявления остаётся для неё неизвестной. Доступ к изданию оказался недоступным 19 марта из-за того, что данные о его регистрации не соответствовали действительности – сайт был зарегистрирован на имя покойного журналиста Геннадия Бендицкого. По этой причине сотрудники Ratel.kz решили зарегистрировать другое доменное имя, которое также было заблокировано. Во время судебных слушаний 17 апреля прокуратура объяснила это тем, что доменные имена Wildratel.com и Itau.kz «публиковали различные статьи от домена Ratel.kz».

Первое заседание суда по иску районного прокурора к главному редактору Ratel.kz было назначено на 5 апреля. Однако в тот день прошла первая беседа адвоката издания с судьёй, представителем районной прокуратуры и сотрудником министерства и информации Казахстана.

«Насколько я знаю, редакция утверждает, что прокуратура несколько неправильно трактовала требования законодательства о СМИ, поскольку она сначала должна была вынести предписание об устранении нарушений. И только если нарушения не были бы устранены, сайт можно было закрывать. Сайт же был закрыт дважды – по требованию комитета по информационной безопасности министерства аэрокосмической промышленности и затем по заявлению Медеуского суда. Причём редакция не была о поставлена об этом в известность», - пояснял тогда журналист Ratel.kz Вадим Борейко.