Компаниям предписано остановить строительные работы
​Казахстан заморозил строительство Карачаганакского ГПЗ из-за обострения спора с Eni и Shell
фото upstreamonline.com

Казахстан заморозил работы по Карачаганакскому газоперерабатывающему заводу из-за напряженности между правительством и участвующими в проекте международными компаниями Shell и Eni.

Согласно опубликованному в понедельник материалу Upstream, 17 мая PSA — агентство, отвечающее за инвестиции в Карачаганак — приказало Shell и Eni остановить строительство завода по переработке попутного газа.

Shell и Eni являются крупнейшими акционерами нидерландского консорциума Karachaganak Petroleum Operating, в который также входят «КазМунайГаз», американский Chevron и российский «Лукойл».

KPO планировал построить газоперерабатывающий завод стоимостью $3,5 млрд и мощностью 4 млрд куб. м в год рядом с месторождением Карачаганак. Споры о стоимости и, что особенно важно, о сроках ввода в эксплуатацию привели к тому, что власти Казахстана стали оказывать давление на западных нефтяных гигантов, заключивших контракт на реализацию проекта.

В июле 2024 года Алмасадам Саткалиев, на тот момент министр энергетики, заявил, что «проект строительства Карачаганакского ГПЗ будет реализован за счет средств оператора».

Однако с тех пор значительного прогресса по строительству завода не произошло. После очередных публичных разборок в начале этого года KPO заявил, что в марте приступил к подготовительным инженерным работам.

Оренбургский газоперерабатывающий завод в России является основным покупателем карачаганакского газа. KPO отгружает 9 млрд куб. м в Оренбург, который отправляет переработанный газ обратно в Казахстан для продажи на внутреннем рынке.

Поскольку KPO рассматривала возможность увеличить годовую добычу газа с 9 до 13 млрд куб. м, новый завод мог бы взять на себя переработку возникших 4 млрд куб. м.

Но из-за сдвига сроков запуска завода с 2028 на 2030 год власти Казахстана, в целях ускорения строительства, могут пойти на самостоятельную реализацию проекта, без иностранной помощи.

Согласно письму, направленному PSA в KPO, «акционеры должны распустить совместную рабочую группу, созданную для управления реализацией проекта», сообщает Upstream.

Письмо опубликовано за два дня до встречи Shell с премьер-министром Олжасом Бектеновым, на которой стороны обсудили планы по ускорению строительства.

Правительство Казахстана и акционеры Карачаганака вовлечены в длительную арбитражную борьбу.

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