Адвокат подсудимого по делу об убийстве Шерзата Полата требует привлечь потерпевших к ответственности за «хулиганство»

В понедельник, 2 июня, на прениях сторон по делу об убийстве Шерзата Полата выступают защитники подсудимых и потерпевших. Адвокаты потерпевших требуют самого строгого наказания для подсудимых, а защитники подсудимых настаивают на том, что драка была спровоцирована стороной потерпевших. По их доводам, конфликт начался с повторного удара покойного Шерзата Полата, а его дядя, также ныне покойный Нурканат Гайыпбаев, спровоцировал драку, выстрелив два раза из охотничьего ружья.

«Несправедливый приговор приведет к повторению преступления. Подсудимые уже были несколько раз судимы, из-за того что они легко отделывались, считали, что они победили, то они стали верить в свою безнаказанность, и это привело к этому преступлению», - считает адвокат потерпевших Мейрман Шекеев.

Адвокат Багдагуль Ажигалиева раскритиковала следствие, указав на то, что расследование использовало незаконные видеозаписи в деле, а также потеряло важные диски. Она также указала на то, что причастны к смерти Шерзата Полата все подсудимые.

«Подсудимые, несмотря на мольбы родителей, продолжали избивать Полата, а также преграждали им путь, чтобы они не могли помочь ему. <...> Полат умер от потери крови, но, согласно словам экспертов, можно было его спасти, если вовремя была оказана помощь, если бы он не бежал после ножевого ранения и его не били по голове», - добавила она.

Ажигалиева заметила, что не заметила раскаяния в глазах подсудимых.

«Никто из них не видел и не знает, кто нанес ножевое ранение Полату. Кто же это сделал? Значит, что подсудимые хотят избежать ответственности», - заключила она.

Сторона подсудимых же заявляет, что конфликт был спровоцирован потерпевшими.

«Если бы Гайыпбаев не принес ружье и не стрелял, создавая агрессивную ситуацию, возможно, все было бы иначе», - говорит адвокат подсудимого Шынгыса Белгожаева.

Он утверждает, что его подсудимый не использовал нож в драке, поэтому попросил переквалифицировать дело на «хулиганство» без «использования оружия» и назначить ограничение свободы.

Защитник подсудимого Равиля Сакиева, обвиняемого в «покушении на убийство», попросил назначить наказание лишь по статье о «хулиганстве с использованием оружия», а адвокаты Думана Искака и Дидара Калиахмета попросили оправдать их подсудимых.

«Все обвинения основываются на догадках», - заявил адвокат Алмас Мыркасымбаев.

Адвокат Баймуханова, представляющая интересы подсудимого Калиахмета, вовсе потребовала от судьи вынести постановление о привлечении отца подростка Каржаубая Нурымова, покойных Нурканата Гайыпбаева и Шерзата Полата по статье «Хулиганство с использованием оружия», учитывая то, что «Нурымов несколько раз выходил с ножом, а сторона потерпевших использовала ружье».

«Также прошу вынести частное постановление о привлечении потерпевших по статье "заведомо ложные показания", потому что они всегда отвечают по-разному, на досудебном расследовании, во время судебного следствия они пытались на каждой очной ставке навесить обвинений на каждого из подсудимых», - говорит Баймуханова.

Ранее на прениях выступило государственное обвинение. Прокуроры запросили от 7 до 23 лет лишения свободы подсудимым по делу об убийстве Шерзата Полата.