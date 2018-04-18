Казахстан откроет 10 представительств в основных странах-инвесторах

Для привлечения иностранных инвестиций Казахстан намерен открыть 10 новых представительств в основных странах-инвесторах, в числе которых США, Великобритания, Япония и другие. Об этом в среду в ходе пленарного заседания мажилиса при обсуждении уточнений в бюджет текущего года рассказал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. По его информации, на эти цели предусматривается выделить дополнительно 1,1 млрд тенге.

«В рамках уточнения бюджета мы планируем на привлечение инвестиций (выделить - V) дополнительную сумму 2,8 миллиарда тенге, из них 1,7 – на строительство инфраструктуры новой промышленной зоны «Индустриальный парк города Астана» и вторая сумма - 1,1 миллиарда тенге - это дополнительная капитализация Kazakh Invest», - сообщил Касымбек.

При этом он напомнил, что в прошлом году аналогичная сумма была возвращена в республиканский бюджет министерством по инвестициям и развитию, так как «компания не смогла в полном объёме создать ту инфраструктуру, которая была необходима».

«Речь идёт о создании 10 представительств в основных странах-инвесторах нашей экономики. Это США, Англия, Германия, Япония, Корея, Турция. Сейчас идёт речь, в первую очередь, о создании этих представительств для работы на переднем фланге с инвесторами», - объяснил министр.

В целом, по его данным, в 2017 году объём прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил $20,8 млрд.