​Почти 19 млрд тенге потратят на празднование 20-летия Астаны

Почти 19 миллиардов тенге потратит министерство культуры и спорта на празднование 20-летия столицы. На эти средства планируется провести 85 мероприятий, сообщил во время презентации поправок в республиканский бюджет на 2018-2020 годы вице-министр профильного ведомства Сакен Мусайбеков.

«В общем у нас 18 млрд 800 миллионов тенге предусмотрено на проведение 85 мероприятий в рамках празднования 20-летия Астаны. Министерство финансов нас полностью поддержало, и в бюджет эти средства заложены. Надеемся с достоинством проведем эти мероприятия», - заявил Мусайбеков.

Министр финансов Бахыт Султанов подчеркнул, что есть поручение и празднование будет проводиться в течение года. «В праздновании будут участвовать все регионы страны. И на разные мероприятия мы можем предоставить информацию рабочей группе. Но в основном, мероприятия будут проводиться в течение года», - заверил Султанов.