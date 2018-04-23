В Казахстане создадут 1000 IT-классов, где будут обучать 150 тысяч школьников

В ближайшие три года в Казахстане планируют создать 1000 IT-классов, где факультативно смогут обучаться 150 тысяч школьников в год. Кроме того, в этот же период будет открыто 20 IT-центров, в которых профессию получат 35 тысяч человек в год. Как сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев, проект будет реализован в рамках программы «Цифровой Казахстан» и позволит подготовить новые кадры для экономики.

«Наша партия совместно с НПП «Атамекен», правительством, рядом НПО начинает проект по открытию 1000 IT-классов по углубленному факультативному изучению школьниками программирования и робототехники. Этот проект будет длиться три года. За эти три года мы планируем открыть 1000 классов, в том числе, в сельской местности. И этот проект осуществляется в рамках программы «Цифровой Казахстан», - рассказал Ашимбаев.

Одной из проблем цифровизации экономики он назвал недостаток кадров, который как раз планируется решить с помощью данного проекта.

«Конечно, нужно иметь в виду, что в наших школах с этого года будет реализовываться проект по цифровой грамотности. Но здесь речь идет о 1000 IT-классах именно по углубленному, более или менее профессиональному изучению этих предметов», - также отметил первый зампред партии, сообщив, что обучение будет осуществляться по международным методикам.

Ежегодно в этих классах смогут обучаться 150 тысяч школьников от 8 до 16 лет. А после они смогут продолжить обучение в 20-ти специальных IT-центрах, которые будут создаваться параллельно с классами.

«Наряду с этими IT-классами планируется совместно с НПП «Атамекен», правительством, создать 20 IT-центров для подготовки уже непосредственно специалистов в этой сфере, которые после завершения смогут попробовать себя в сфере программирования. Через эти IT-центры мы надеемся ежегодно готовить до 35 тысяч человек. Центры будут создаваться во всех регионах страны, крупных городах, они будут финансироваться из разных источников, включая, как мы надеемся, программу содействия продуктивной занятости: где-то частично через акиматы, где-то частично через работодателей», - проинформировал Ашимбаев отметив, что эти центры будут интегрированы со IT-хабом, который создается в Астане.