Единая система учета воды появится в Казахстане

В Казахстане приступили к разработке национальной платформы водных ресурсов, работа над которой будет завершена до конца 2027 года, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

«С начала 2025 года министерством при поддержке гранта фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития, ведется разработка национальной информационной системы водных ресурсов. Платформа станет единым цифровым пространством, интегрирующим данные о водных объектах из различных источников: спутникового мониторинга, датчиков и приборов учета, гидропостов, оперативной отчетности и ведомственной статистики», - сказал Нуржигитов.

Кроме того, ведется поэтапная работа по автоматизации оросительных сетей и учета водных ресурсов, протяженностью более 3,5 тыс. километров. По словам министра, в текущем году реализуются проекты по оснащению средствами автоматического учета воды 58 гидропостов в Кызылординской области и ведется разработка проектно-сметной документации для оцифровки оросительных сетей в Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской и области Жетысу, протяженностью свыше 5 тыс. километров.

«До 2027 года планируется не только цифровизация систем учета воды, но и внедрение автоматизированных гидрозатворов, что позволит оптимизировать процессы водораспределения», - подчеркнул глава Минводы.

В целом, считает он, по завершению работы будет обеспечена полная интеграция данных с информационными системами, которая позволит повысить точность и прозрачность планирования водозабора. Также ранее создан информационно-аналитический центр водных ресурсов, в котором аккумулированы все данные о водном фонде страны.