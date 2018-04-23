Угрозы населенным пунктам близ озера Кольсай нет – МВД

В Алматинской области спасатели продолжают бороться с оползнем у озера Кольсай, однако опасности для близлежащих населенных пунктов на данный момент нет. Об этом в понедельник в ходе брифинга в комитете по чрезвычайным ситуациям сообщил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин.

По информации Ильина, на данный момент оползень разделился на два участка – северный и южный.

«Южный участок оползня уже достиг русла реки Кольсай, вошёл в это русло, и сейчас идёт его движение с несколько замедленным темпом. По северному участку до реки остается порядка 60 метров», - рассказал вице-министр.

По его словам, спасатели провели совместное обследование с институтом географии и подразделением Казселезащиты.

«Мы предполагаем, что объем, масса оползня составляет около 50 миллионов кубических метров. В случае перекрытия русла реки, что мы наблюдаем, в течение нескольких дней оно будет завершено практически полностью. С целью недопущения формования и накопления большого количества воды по руслу реки будет приниматься ряд инженерных решений, в том числе работы инженерной техники по проделыванию прорамы для сброса воды, а также использование методом сифонов, которые мы используем на наших моренных озёрах для недопущения таких условий, которые бы привели к образованию залпового выброса», - объяснил Ильин.

Он также отметил, что ниже по реке находятся два населенных пункта - Сатты и Алгабас, которым в данный момент ничего не угрожает.

«Мы провели мониторинг участков. Численность населения в каждом населенном пункте составляет более тысячи человек. С ними проведена работа. На сегодняшний час угрозы для этих населенных пунктов не представляется», - заверил замминистра.