Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду 24-26 апреля

По территории Казахстана в северо-восточном направлении перемещается каспийский циклон. 24-26 апреля в южных областях пройдут дожди, возможен сильный порывистый ветер и град. Осадки прогнозируются также в центральном и восточном Казахстане, сообщает «Казгидромет».

В нескольких регионах объявлено штормовое предупреждение, 24 апреля в Костанайской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду, местами гроза, туман:

«Север и запад страны окажутся под влиянием атмосферных фронтов, связанных с Сибирским циклоном. Здесь также ожидаются дожди, грозы, на севере ночью мокрый снег, понижение температуры. Днем 24 апреля местами по Южно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. В течение суток местами ожидаюся гроза, усиление западного ветра 15-20 метров в секунду. 24-25 апреля в Жамбылской области ожидается юго-западный ветер, местами 15-20; днем 24, ночью 25 апреля порывы 23-28 метров в секунду, ночью 25 апреля в горных и предгорных районах сильный дождь. Местами гроза. В Таразе 24-25 апреля ожидается юго-западный ветер, порывы 15-20 метров в секунду, днем 24, ночью 25 апреля временами 23-28 метров в секунду. 24 апреля в Кызылординской области местами сильный дождь; 24-25 апреля в Кызылординской области местами сохраняются северный, северо-западный ветер 15-20, порывы 23 метров в секунду, гроза, ожидаются туман, град, шквал», – говорится на сайте метеослужбы.

Комитет по чрезвычайным ситуациям также сообщил, что 24-25 апреля на реках Южно-Казахстанской области ожидается формирование паводков; 25-26 апреля – на реках Алматинской, Жамбылской областей и в Алматы.