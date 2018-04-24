Правительство будет создавать новый класс фермеров-животноводов

Первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев, представляя в правительстве концепцию программы развития мясного животноводства на 2018-2027 годы, отметил, что ее реализация позволит создать новый класс фермеров-животноводов.

Ожидается, что программа позволит обеспечить рост фермерских хозяйств с 20 до 100 тысяч, увеличить численность КРС с 7 млн до 15 млн. голов, нарастить производство говядины и баранины с 600 тыс. тонн до 1,6 млн. тонн, увеличить экспортную выручку отрасли до 2,4 млрд долларов США.

«Фермерские хозяйства будут являться основой модели производства. Они будут объединяться в вопросах сбыта, обучения и ветеринарного обслуживания. Предоставление земель и кредитов будет осуществляться на основе отбора лучших фермеров. Обязательным условием является использование генетики племенных животных и породное улучшение поголовья», - сказал вице-министр.

Кормопроизводство, в том числе на орошаемых землях будет сконцентрировано на откормочных площадках. Основная задача программы будет заключаться в развитии фермерских хозяйств.

«Фермер на создание бизнеса инвестирует 50 млн. тенге со сроком возвратности кредита на 15 лет. Он с 50 головами коров ежегодно реализует 20 бычков для откорма и 15 телок вновь создаваемым фермерским хозяйствам. В совокупности он получает ежегодно чистую прибыль 4,7 млн. тг. При этом, данная модель рассчитана на пессимистических показателях. Имеются резервы повышения доходности за счет улучшения показателей выхода приплода и увеличения маточного поголовья», - отметил Евниев.

Среди мер по реализации программы определены: приоритетное выделение 76 млн. га пастбищ для фермеров, льготное кредитование фермеров, внедрение единого аграрного налога, импорт чистопородного КРС для увеличения поголовья, создание центров обучения фермеров, страхование ветеринарных рисков.