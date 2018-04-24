Чиновники обсудили концепцию развития мясного животноводства до 2027 года в Казахстане
Правительство будет создавать новый класс фермеров-животноводов

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев, представляя в правительстве концепцию программы развития мясного животноводства на 2018-2027 годы, отметил, что ее реализация позволит создать новый класс фермеров-животноводов.

Ожидается, что программа позволит обеспечить рост фермерских хозяйств с 20 до 100 тысяч, увеличить численность КРС с 7 млн до 15 млн. голов, нарастить производство говядины и баранины с 600 тыс. тонн до 1,6 млн. тонн, увеличить экспортную выручку отрасли до 2,4 млрд долларов США.

«Фермерские хозяйства будут являться основой модели производства. Они будут объединяться в вопросах сбыта, обучения и ветеринарного обслуживания. Предоставление земель и кредитов будет осуществляться на основе отбора лучших фермеров. Обязательным условием является использование генетики племенных животных и породное улучшение поголовья», - сказал вице-министр.

Кормопроизводство, в том числе на орошаемых землях будет сконцентрировано на откормочных площадках. Основная задача программы будет заключаться в развитии фермерских хозяйств.

«Фермер на создание бизнеса инвестирует 50 млн. тенге со сроком возвратности кредита на 15 лет. Он с 50 головами коров ежегодно реализует 20 бычков для откорма и 15 телок вновь создаваемым фермерским хозяйствам. В совокупности он получает ежегодно чистую прибыль 4,7 млн. тг. При этом, данная модель рассчитана на пессимистических показателях. Имеются резервы повышения доходности за счет улучшения показателей выхода приплода и увеличения маточного поголовья», - отметил Евниев.

Среди мер по реализации программы определены: приоритетное выделение 76 млн. га пастбищ для фермеров, льготное кредитование фермеров, внедрение единого аграрного налога, импорт чистопородного КРС для увеличения поголовья, создание центров обучения фермеров, страхование ветеринарных рисков.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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