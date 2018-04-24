Асета Матаева переведут в учреждение минимальной безопасности по месту жительства

«Этим же постановлением отменено решение Капчагайского городского суда, который ранее отказал в смягчении меры наказания. При этом областной суд учел то, что Матаев не имеет взысканий и нарушений в условиях заключения, не нуждается в постоянном контроле со стороны сотрудников исправительного учреждения. У него вторая положительная степень поведения, кроме того, он имеет ряд поощрений и благодарностей. Также учтено то, что он предпринимает меры по погашению ущерба, поддерживает связь с семьей и тремя малолетними детьми», – пишет информагентство.

Сторона защиты Матаева также обратила внимание суда на гарантийные письма редакций СМИ, в которых говорится об их готовности принять Асета Матаева на работу по месту жительства.

Сейтказы Матаев и его сын, генеральный директор агентства КазТАГ Асет Матаев, в октябре 2016 года были осуждены на 6 и 5 лет лишения свободы соответственно по делу о хищениях и неуплате налогов. 4 декабря 2017 года Сейтказы Матаев был условно досрочно освобождён после одобрения ходатайства его адвокатов от 16 ноября 2017 года. Асет Матаев не имеет законных оснований для того, чтобы ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Ранее суд отказал ему в применении амнистии несмотря на то, что министерство информации и коммуникаций не возражало. 16 марта 2018 года Капшагайский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства генерального директора международного информационного агентства КазТАГ Асета Матаева о переводе в учреждение минимальной безопасности по месту жительства. Тогда адвокат Андрей Петров сообщил, что судья не имел законных оснований для отказа в смягчении меры наказания.