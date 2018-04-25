Мир за ночь. 24-25 апреля 2018 года

Главы США и Франции провели пресс-конференцию по итогам переговоров. Эммануэль Макрон заявил, что стороны намерены работать над созданием нового соглашения по иранскому атому. Трамп и Макрон считают, что Иран не должен получить выход к Средиземному морю через территорию Сирии. Трамп заявил, что американские войска «сравнительно скоро» уйдут из Сирии, но только после того, как их миссия будет завершена.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Эммануэлем Макроном заявил, что американские войска «сравнительно скоро» уйдут из Сирии, но только после того, как их миссия будет завершена. По мнению Трампа, Иран не должен получить выход к Средиземному морю через территорию Сирии. Президент Франции выразил солидарность с ним в этом вопросе и добавил, что решение сирийского кризиса нужно искать в контексте отношений с Ираном. Также Трамп заявил, что США слишком глубоко вовлечены в дела Ближнего Востока и тратят на него колоссальные средства, не получая ничего взамен. Он призвал страны региона взять на себя ответственность, за происходящее здесь.

Макрон заявил, что стороны намерены работать над созданием нового соглашения, которое должно блокировать ядерную программу Ирана до 2025 года. Он выразил надежду, что к работе над документом присоединятся Россия, Турция и страны ЕС.

Кроме того президент США обвинил Иран и Россию в создании проблем на Ближнем Востоке. «Куда бы вы ни пошли, особенно на Ближнем Востоке, Иран стоит за всеми проблемами. Йемен, Сирия, за этим стоит Иран. Сейчас, к сожалению, Россия тоже все больше и больше участвует в этом», - сказал он.

Также по итогам пресс-конференции Дональд Трамп положительно отозвался о контактах с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «У нас проходят очень конструктивные дискуссии. Ким Чен Ын действительно был очень открытым и, я думаю, очень порядочным, исходя из всего, что мы увидели», - добавил он.

Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян заявил о продолжении акций в стране. «Завтра в 11 утра мы соберемся на площади Республики, чтобы продолжить и завершить мирную бархатную народную революцию», - заявил он. Ранее Пашинян отказался от переговоров с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном из-за того, что его не устроил их формат. Накануне он сказал, что Республиканская партия Армении (РПА) пытается удержать власть в своих руках даже после отставки премьер-министра Сержа Саргсяна.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, выступая на заседании Генассамблеи ООН, призвал к «диалогу вместо конфронтации». «Мы должны делать ставку на предотвращение, а не на вмешательство», - заявил он. По словам Мааса, странам необходимо стремиться к «разоружению вместо наращивания вооружений». Также он резко раскритиковал власти Сирии во главе с президентом Башаром Асадом. «Бесчеловечное поведение режима Асада — это нападение на основные ценности международного сообщества»,— отметил Маас, призвав «не закрывать на это глаза».

Нижняя палата конгресса США во вторник приняла законопроект, который запрещает любую помощь со стороны Соединенных Штатов в восстановлении Сирии на территориях, подконтрольных сирийским властям. «Политика Соединенных Штатов будет такова, что помощь Соединенных Штатов, предоставленная для скорого восстановления, реконструкции или стабилизации в Сирии будет использоваться в демократической Сирии или в районах Сирии, неподконтрольных властям Сирии под руководством Башара Асада или связанных с ними сил»,- говорится в документе.