Саргсян ушел в отставку с поста премьера Армении на фоне протестов

Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении, пишут Ведомости со ссылкой на News.am. На должность Саргсян был назначен 17 апреля. Назначениевызвало массовые протесты в Ереване и других городах Армении. Протест возглавил лидер оппозиции депутат Никол Пашинян.

Накануне Саргсян встретился с Пашиняном, однако встреча продолжалась несколько минут и после нее лидер оппозиции был задержан. Власти отрицали его арест, однако днем в понедельник стало известно, что он был в СИЗО Еревана, из которого его выпустили. Немногим позднее стало известно, что на сторону протестующих в Армении стали переходить военные.

"Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не по мне. Я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении. Уличное движение было против моего премьерства. Я выполняю ваше требование", - говорится в заявлении Саргсяна. Он отметил, что в последний раз обращается к народу "как руководитель страны".

Серж Саргсян занимал пост президента Армении два пятилетних срока – до апреля 2018 года. В этот период в Армении была проведена конституционная реформа, расширившая полномочия премьер-министра и фактически оставившая за президентом лишь церемониальные функции.

В марте парламент избрал новым президентом кандидата от правящей республиканской партии, бывшего посла Армении в Великобритании Армена Саркисяна. Тот 17 апреля назначил Сержа Саргсяна премьер-министром республики.

Оппозиция, недовольная назначением Саргсяна, объявила о создании комитета бархатной революции и начала масштабные протесты.