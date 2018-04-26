Мир за ночь. 25-26 апреля 2018 года

Франция намерена увеличить свой вклад в действие международной коалиции в Сирии; суд Стамбула приговорил к различным тюремным срокам 15 сотрудников оппозиционной газеты; квартальные выручка и прибыль Faceboook Inc. превысили ожидания аналитиков; российские дипломаты встретились с лидером протестного движения в Армении Николом Пашиняном; партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ближайшие два месяца представит в парламенте страны резолюцию с требованием отмены антироссийских санкций; президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия вошла в десятку самых сильных в Европе.

Франция намерена увеличить свой вклад в действие международной коалиции в Сирии для завершения борьбы с террористической группировкой «Исламское государство», сообщает ТАСС со ссылкой на президента Франции Эмманюэль Макрона на пресс-конференции в Вашингтоне. «Мы увеличим наши обязательства в международной коалиции», - сказал Макрон. «Необходимо иметь все средства, чтобы завершить операцию», - добавил французский лидер. Кроме того, Макрон заявил, что Францию не устраивает Астанинский процесс по урегулированию в Сирии, поскольку он может привести к разделу арабской республики. «С одной стороны у вас есть Астанинский процесс, где есть три крупные державы - Иран, Россия и Турция. И этот процесс нас не устраивает, потому что это неправильный способ обеспечения [урегулирования ситуации], и он, по-моему, приведет к разделению Сирии», - отметил он.

Суд Стамбула приговорил к различным тюремным срокам 15 сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet, в том числе его главного редактора Мурата Сабунджу, арестованных по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV. Отмечается, что Сабунджу приговорен к 7,5 годам, исполнительный директор издания Акын Аталай — к 8 годам лишения свободы. Другие сотрудники издания приговорены к срокам от 2,5 до 7,5 лет. Двое сотрудников издания были оправданы. В ноябре 2016 года 11 сотрудников Cumhuriyet были арестованы по решению суда. Прокуратура Стамбула сообщила, что руководство и журналисты газеты подозреваются в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) и FETO. Прокуратура Стамбула требовала для обвиняемых от 7,5 до 43 лет тюремного заключения за «помощь вооруженной террористической группировке».

Квартальные выручка и прибыль Faceboook Inc. превысили ожидания аналитиков, пишет Коммерсант. Акции компании, которые в этом году падали на 9,5%, поднялись на 2,2%, до $163,2. Число активных пользователей за месяц составило 2,2 млрд. Доходы компании выросли на 49% до $11,97 млрд, эксперты называли цифру в $11,41 млрд. Ранее сообщалось о том, что пользователи призывают к бойкоту Facebook. В интернете распространялись инструкции, как закрыть свой профиль. Причина в том, что соцсеть негласно делилась данными с администрацией Дональда Трампа в ходе президентских выборов в США, и теперь американцы не доверяют компании.

Российские дипломаты встретились с лидером протестного движения в Армении Николом Пашиняном, передает телеканал Дождь со ссылкой на посольство России в Армении. Пашинян сообщил, что встречался с представителями России, отметив, что они пообещали, что Москва «не будет вмешиваться во внутренние дела Армении». Дипломаты призвали организаторов протестных акций «к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами», говорится в сообщении посольства. Протесты в Ереване продолжаются с 13 апреля. 22 апреля прошли самые масштабные протесты, в которых, по подсчетам оппозиции, участвовали более 150 тысяч человек. На следующий день, 23 апреля, бывший президент Армении Серж Саргсян подал в отставку. 25 апреля Пашинян объявил о продолжении акций в стране. Новым требованием протестующие называют уход правящей Республиканской партии Армении. Парламентская фракция «Елк» выдвинула Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ближайшие два месяца представит в парламенте страны резолюцию с требованием отмены антироссийских санкций и налаживания отношений с Москвой, пишут Известия. Как рассказал изданию член комитета бундестага по международным делам от правых Робби Шлунд, инициатива станет сигналом для канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что значительная часть населения не согласна с политикой Берлина. «Даже если между нашими странами существуют политические разногласия, мы должны сотрудничать в экономической, культурной и социальной сферах», — заявил Шлунд. Правых поддерживает и левая партия Die Linke. Депутат бундестага от левых, председатель комитета по обороне Александр Ной сказал «Известиям», что его «партия всегда выступала против антироссийских мер, которые нанесли значительный ущерб немецкому бизнесу».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия вошла в десятку самых сильных в Европе, пишет РБК со ссылкой на данные компании Global Firepower, которая занимается составлением рейтингов армий мира. «По версии Global Firepower именно украинская армия — самая сильная на европейском континенте среди вооруженных сил стран не входящих в НАТО», — сказал Порошенко. Как отмечается на сайте Global Firepower, Украина заняла восьмое место среди армий в Европе. На первом месте стоит Франция, на втором — Великобритания, а на третьем — Италия. России в этом списке нет. По данным Global Firepower, она занимает второе место в мировом рейтинге по силе армий мира после США. На третьем — находится Китай. В середине апреля Порошенко заявлял, что армия Украины стала одной из самых эффективных в Европе. По его словам, за четыре года его стране удалось не только «возродить армию».