Пять крупных банков, которым была оказана поддержка, вернут деньги - Акишев

«В прошлом году мы реализовали значительные, масштабные меры поддержки банковского сектора...По эффекту. Та поддержка, которая оказана в рамках поддержки пяти социально-значимых банков: Евразийский банк, АТФ банк, Цеснабанк, Банк ЦентрКредит, Банк RBK, размер поддержки составил 653 миллиарда тенге. Акционеры банков обязаны в течение пяти лет половину этой суммы внести деньгами в свои банки для того, чтобы списать большую сумму неработающих займов, речь идет об 1,2 триллиона тенге, это те займы, которые выдавались банками на протяжении последних 10 лет, которые являются плохими, необслуживаемыми и не позволяют этим банкам нормально кредитовать экономику», - сказал Акишев в ходе заседания пленарного заседания сената.

Он подчеркнул, что «эти деньги возвратные, не выданы просто так банкам». «Они в течение 15 лет должны вернуть эти деньги. Что банки взамен еще должны сделать. Они должны списать, уже на данный момент списаны 710 миллиардов тенге, и должны начать кредитовать экономику. По состоянию на 1 апреля, этими банками выдано уже займов, с учетом реструктуризации заемщиков, на сумму 865 миллиардов тенге, в том числе субъектам МСБ - 315 миллиардов тенге, корпоративному бизнесу - 329 миллиардов тенге, физическим лицам - 222 миллиарда тенге», - сообщил Акишев.